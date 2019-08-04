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Климкин спрогнозировал скорый отъезд половины украинцев за рубеж

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Через несколько лет половина граждан Украины будет жить за рубежом. Таким мнением поделился глава украинского МИД Павел Климкин в интервью порталу «Обозреватель».

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По его словам, в настоящее время миллионы украинцев находятся за границей, через несколько лет вне страны будет находиться половина населения страны.

По мнению главы украинской дипломатии, «украинские мозги» нужны всем европейским странам и «все заинтересованы» в притоке украинцев. «Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов», — пояснил Климкин.

Однако Украина не стремится «превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС», подчеркнул министр.

Во время беседы он назвал людей главной ценностью Украины, а не ресурсы и не землю, важно заботиться о благосостоянии людей. «Украинцы заслуживают свободу и на справедливость. Конечно, важно и благосостояние», — подчеркнул Климкин.

По данным «Газеты.ру», Международный валютный фонд рассчитал, что к 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы. Эти данные приводятся в докладе финансовой организации по демографии в Центральной и Восточной Европе.

В марте Климкин назвал «мегавызовом» массовый отъезд украинцев из страны. Тогда он подчеркнул вынужденный характер отъезда сограждан, ищущих работу за рубежом.

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