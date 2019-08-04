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В Курской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудника ДПС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полицейские Курской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудника ДПС местного жителя. Об этом сообщила в воскресенье, 4 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержание проходило при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В убийстве подозревается житель села Уланок 1965 года рождения.

Инспектор ДПС ОМВД России по Суджанскому району Курской области был убит накануне вечером, отмечается на сайте МВД. В свободное от службы время он выявил водителя, находившегося, по ряду внешних признаков, в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский попытался задержать мужчину, но водитель выстрелил в него из охотничьего ружья.

«От полученных травм сотрудник полиции скончался на месте», — отметила Волк. С задержанным работают следователи регионального Следственного управления СК России.

1 августа жители Сургута сообщили в полицию о подозрительном мужчине. Когда прибывшие стражи порядка попытались его задержать, он смертельно ранил ножом одного из них и нанес ранение его коллеге, который выстрелил на поражение.

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