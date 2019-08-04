В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

Полиция Дейтона (США, штат Огайо) подтвердила факт стрельбы в городе. Жертвами стали девять человек, еще 16 пострадали, сообщило местное полицейское управление в Twitter.

Человек, устроивший стрельбу, также убит, заявили в управлении.

По информации газеты Dayton Daily News, стрельба произошла рядом с открытой верандой ресторана. После этого стрелок пытался войти в один из расположенных неподалеку баров. Однако в дверях кто-то отобрал у него пистолет и застрелил.

Горожан попросили избегать района Орегон, где произошла стрельба. Для свидетелей случившегося открыта горячая линия, где они могут рассказать об увиденном.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе в Дейтоне, в которой были ранены несколько человек. Официального подтверждения информации не было.

3 августа в Эль-Пасо (Техас) преступник открыл огонь по покупателям в супермаркете Walmart. Погибли не менее 20 человек. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Сообщалось также, что задержан еще один человек, роль которого в преступлении пока не установлена.