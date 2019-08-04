Скончался автор фильмов о Бобе Дилане и Depeche Mode

Американский режиссер-документалист, лауреат премии «Оскар» Донн Алан Пеннебейкер скончался на 95-м году жизни.

Как сообщил журналистам его сын Фрейзер, режиссер ушел из жизни у себя дома в Лонг Айленде. Смерть вызвана естественными причинами, передает агентство AP.

Пеннебрейкер родился в июле 1925 года. Он считается одним из пионеров документального направления «прямого кино» (жанр, основанный на наблюдении за событиями и развернутых интервью).

Прославился режиссер фильмом о Бобе Дилане «Не оглядывайся» и картины «Не останавливайся» о культовых музыкантах 70-х.

После этого снял еще ряд документальных картин о музыкантах, в том числе «Зигги Стардаст и пауки с Марса», посвященный Дэвиду Боуи, и «101» о группе Depeche Mode.

Пеннебрейкер был номинирован на «Оскар» за фильм «Военная комната» о предвыборной кампании Билла Клинтона в 1992 году, но не победил в номинации. Ему вручили награду в 2013 году за вклад в развитие киноискусства.