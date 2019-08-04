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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве в воскресенье, 4 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит 14-16 градусов, ночью — 7-9 градусов. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 5-10 м/с, атмосферное давление 740 мм рт. ст.

2 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что прошедший июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет.

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