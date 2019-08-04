Мбаппе толкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе повздорил с партнером по команде Неймаром. Инцидент произошел после победы парижского клуба над «Ренном» в матче за Суперкубок Франции.

Мбаппе провел на поле 90 минут и забил один из двух победных мячей, передает «Спорт-Экспресс». Неймар, который, по информации СМИ, близок к уходу из «ПСЖ», не попал в заявку на игру.

Во время празднований Мбаппе не позволил Неймару поучаствовать в групповом фото и в грубой форме отодвинул бразильца. Момент попал в телевизионные камеры и моментально разошелся в Сети.

Mbappe literally put him out lmaoo pic.twitter.com/xNAIV22GQ2 — Clem (@PSGDub) August 3, 2019

Ранее «ПСЖ» оставил Неймара без годовой премии. По контракту он должен был получить €3 млн за попадание в число лучших футболистов мира по версии ФИФА и €2 млн за примерное поведение.

В список международной федерации бразилец не попал и нарушал дисциплину — регулярно опаздывал на тренировки. В апреле 21-летний игрок ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции.