Прямой эфир

Мбаппе толкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции

0
Фото: twitter.com/PSGDub
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе повздорил с партнером по команде Неймаром. Инцидент произошел после победы парижского клуба над «Ренном» в матче за Суперкубок Франции.

Мбаппе провел на поле 90 минут и забил один из двух победных мячей, передает «Спорт-Экспресс». Неймар, который, по информации СМИ, близок к уходу из «ПСЖ», не попал в заявку на игру.

Во время празднований Мбаппе не позволил Неймару поучаствовать в групповом фото и в грубой форме отодвинул бразильца. Момент попал в телевизионные камеры и моментально разошелся в Сети.

Ранее «ПСЖ» оставил Неймара без годовой премии. По контракту он должен был получить €3 млн за попадание в число лучших футболистов мира по версии ФИФА и €2 млн за примерное поведение.

В список международной федерации бразилец не попал и нарушал дисциплину — регулярно опаздывал на тренировки. В апреле 21-летний игрок ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выбежавший на футбольное поле ребенок расплакался после встречи с Неймаром
Футболиста Неймара высмеяли за использование крема для лица во время матча

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017