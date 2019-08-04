В Санкт-Петербурге машину ДПС угнали прямо на глазах у инспектора

В Санкт-Петербурге машину ДПС увели прямо на глазах у инспектора. Беседуя с сотрудником ГИБДД, хозяин увидел, как его авто увозит эвакуатор. Побежал за автопогрузчиком, но понял, что так свою машину не догонит... Затем, оттолкнув офицера, нарушитель прыгнул в служебное авто и бросился в погоню. Догнав эвакуатор, мужчина забрался в свой автомобиль, но был задержан.