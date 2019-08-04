Не менее 5 полицейских пострадали в ходе протестов во Франции

Не менее 5 полицейских пострадали в ходе стычек с демонстрантами во французском Нанте. 42 демонстранта задержаны, все они помещены под стражу за ношение оружия или нападение на стражей порядка. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ против погромщиков, которые устроили беспорядки в центре Нанта. Группы радикально настроенной молодёжи в масках начали бросать в жандармов бутылки и фаеры, пытались строить на улицах баррикады, громили витрины.

Полиция применила спецсредства и разогнала погромщиков. Обстановка в городе остаётся напряжённой. В Нанте в субботу проходило два митинга: один - в память о погибшем 24-летнем жителе города, в смерти которого многие винят полицию. Другой - несанкционированный марш агрессивно настроенной молождежи, который и вылился в беспорядки.