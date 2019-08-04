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Соседка затопила мастерскую Никаса Сафронова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Соседка сверху затопила мастерскую Никаса Сафронова, в которой находилось более 200 картин для будущей коллекции и часть тиража книги Валентина Гафта, основанной на творчестве художника.

Об этом «РИА Новости» рассказал сам пострадавший. По его словам, серьезно пострадали 10 полотен и пять графических листов. Последние не подлежат восстановлению, а картины были отправлены реставраторам.

Большая часть испорченных работ из частных коллекций, владельцы дали их художнику для проведения выставки. Также Сафронов рассказал, что картины не были застрахованы, только квартира.

В начале июля стало известно о том, когда начнутся самые масштабные реставрационные работы в истории — восстановление картины Рембрандта «Ночной дозор» (1642 год) в амстердамском Рейксмузеуме

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