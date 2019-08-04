Продажу пластиковых бутылок с водой запретят в аэропорту Сан-Франциско

Международный аэропорт Сан-Франциско (SFO) намерен запретить продажу пластиковых бутылок с водой. Об этом говорится в заявлении воздушной гавани, опубликованном в субботу, 3 августа.

«Вы уже слышали? Мы отказываемся от использования одноразовых материалов. С 20 августа магазины, закусочные и зоны отдыха перестанут продавать пластиковые бутылки с водой», — говорится в сообщении в Twitter аэропорта.

Таким образом, отмечается на сайте SFO, в будущем на территории воздушной гавани будет только разрешена продажа бутылок «с возможностью многократного использования». Речь, в частности, идет об алюминии и стекле — материалах, поддающихся переработке.

16 июня сообщалось, что представители стран G20 договорились создать международную структуру для согласованной борьбы с пластиковым мусором, плавающим в Мировом океане.

Согласно принятым соглашениям, государства будут коллективно принимать меры по снижению количества мусора и обмениваться результатами работы.