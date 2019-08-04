Прямой эфир

Продажу пластиковых бутылок с водой запретят в аэропорту Сан-Франциско

0
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный аэропорт Сан-Франциско (SFO) намерен запретить продажу пластиковых бутылок с водой. Об этом говорится в заявлении воздушной гавани, опубликованном в субботу, 3 августа.

Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки
Пилотные проекты могут запустить уже в этом году

«Вы уже слышали? Мы отказываемся от использования одноразовых материалов. С 20 августа магазины, закусочные и зоны отдыха перестанут продавать пластиковые бутылки с водой», — говорится в сообщении в Twitter аэропорта.

Таким образом, отмечается на сайте SFO, в будущем на территории воздушной гавани будет только разрешена продажа бутылок «с возможностью многократного использования». Речь, в частности, идет об алюминии и стекле — материалах, поддающихся переработке.

16 июня сообщалось, что представители стран G20 договорились создать международную структуру для согласованной борьбы с пластиковым мусором, плавающим в Мировом океане.

Согласно принятым соглашениям, государства будут коллективно принимать меры по снижению количества мусора и обмениваться результатами работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минприроды предложило постепенно сокращать потребление пластика
Власти РФ обсудили скидки отказывающимся от пластиковых пакетов покупателям

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017