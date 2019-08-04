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Соседка затопила мастерскую Никаса Сафронова

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Рукописи не горят, но живопись тонет. Соседка затопила мастерскую Никаса Сафронова. Пострадали книги и более 200 картин, ущерб — десятки миллионов рублей. Теперь под вопросом выставка, которая должна открыться осенью. Промокли иллюстрации для книг Валентина Гафта. Самое обидное, что работы не были застрахованы.

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