Соседка затопила мастерскую Никаса Сафронова
Рукописи не горят, но живопись тонет. Соседка затопила мастерскую Никаса Сафронова. Пострадали книги и более 200 картин, ущерб — десятки миллионов рублей. Теперь под вопросом выставка, которая должна открыться осенью. Промокли иллюстрации для книг Валентина Гафта. Самое обидное, что работы не были застрахованы.
Рукописи не горят, но живопись тонет. Соседка затопила мастерскую Никаса Сафронова. Пострадали книги и более 200 картин, ущерб — десятки миллионов рублей. Теперь под вопросом выставка, которая должна открыться осенью. Промокли иллюстрации для книг Валентина Гафта. Самое обидное, что работы не были застрахованы.