Рукописи не горят, но живопись тонет. Соседка затопила мастерскую Никаса Сафронова. Пострадали книги и более 200 картин, ущерб — десятки миллионов рублей. Теперь под вопросом выставка, которая должна открыться осенью. Промокли иллюстрации для книг Валентина Гафта. Самое обидное, что работы не были застрахованы.