В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

Девять самодельных взрывных устройств было обнаружено сотрудниками правоохранительных служб в дагестанском селе Гимры. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Бомбы были найдены в заброшенном складском помещении. Общий вес зарядов, как отмечается, составил порядка 90 кг. Взрывные устройства состояли из труб, наполненных смесью алюминиевой пудры и аммиачной селитры, и были начинены кусками арматуры.

Правоохранители ликвидировали взрывные устройства, по данному факту начата проверка.

24 мая правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков.