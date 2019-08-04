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В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Девять самодельных взрывных устройств было обнаружено сотрудниками правоохранительных служб в дагестанском селе Гимры. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Бомбы были найдены в заброшенном складском помещении. Общий вес зарядов, как отмечается, составил порядка 90 кг. Взрывные устройства состояли из труб, наполненных смесью алюминиевой пудры и аммиачной селитры, и были начинены кусками арматуры.

Правоохранители ликвидировали взрывные устройства, по данному факту начата проверка.

24 мая правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков.

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