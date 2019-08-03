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Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

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Военный корабль Финляндии по ошибке вошел в территориальные воды России на 600 м. Как сообщили в Военно-морских силах Финляндии, Хельсинки незамедлительно проинформировал об этом Москву и выразил сожаление о произошедшем.

«Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя свои обязанности по контролю за государственной границей, вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию», — сказано в заявлении ВМС.

Инцидент произошел 1 августа, однако известно о нем стало только сегодня, передает «РИА Новости» в субботу, 3 августа. Как уточнил начальник штаба ВМС Финляндии Туомас Тииликайнен, корабль нарушил границу к западу от острова Гогланд.

Тииликайнен пояснил, что ошибка не связана с провокацией и не несет злого умысла.

Финский флот начал расследование случившегося.

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