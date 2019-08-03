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Московский метрополитен возобновит продажу старых лайтбоксов

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Фото: ТАСС/Кирилл Каллиников
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В московском метро запустят вторую волну продаж старых указателей, демонтированных с разных станций. Об этом 3 августа сообщается на сайте метрополитена.

В продажу запустят два вида табличек — те, которые будут светиться от подключения к электричеству, и несветовые. Среди них будут лайтбоксы с надписями «Выход в город» и «Нет прохода», а также указатели с названиями улиц и перечислением станций.

Стоимость световых конструкций будет начинаться с 7,5 тыс. рублей, цена несветовых будет варьироваться от 1,75 до 3,5 тыс. рублей. В пресс-службе отметили, что предварительного бронирования на сайте перед продажей не будет. При выставлении ценника учитывалось состояние указателей, степень изношенности и историческая ценность, которая определялась исходя из расположения станций, с которых знаки были сняты.

Приобрести таблички из подземки можно будет в информационном центре на станции «Тушинская» с 08:00 до 20:00 уже с середины августа.

9 января сообщалось, что продажи старых указателей и лайтбоксов принесли Московскому метрополитену доход в 2,1 млн рублей. 25 декабря 2018 года руководство метрополитена запускало первую волну продаж демонтированных лайтбоксов, которые должны были заменить на новые в рамках масштабного обновления навигации.

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