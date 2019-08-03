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Глава МИД Великобритании поприветствовал антироссийские санкции США

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Фото: REUTERS/Dan Kitwood
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб положительно отреагировал на решение США ввести второй пакет санкций в отношении России. Соответствующее сообщение 3 августа он опубликовал в Twitter.

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Он рассказал, что не собирается возвращаться в Россию, а также сообщил об ухудшении самочувствия

Рааб отметил, что ведомство приветствует поддержку Вашингтона, который ввел санкции в ответ на якобы использование Москвой смертельно опасного нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Ранее в этот же день в российском посольстве сообщили, что введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.

В дипмиссии подчеркнули, что США продолжают использовать инсценировку с отравлением Скрипалей для обострения отношений с Россией.

2 августа посольство также разместило комментарий по этому вопросу на своем сайте. В нем дипломаты заявили, что Вашингтон присвоил себе функцию суперполицейского или верховного арбитра, которому разрешено определять виновных и применять к ним санкции.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков со своей стороны отметил, что введение второго пакета санкций против России из-за «дела Скрипалей» не стало неожиданным для Москвы.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В соответствии с документом госсекретарь и глава минфина США должны предпринять ряд действий при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

3 августа Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей».

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