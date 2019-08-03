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Три тысячи кур пострадали в китайском ДТП

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Фото: TASS/DPA/Felix Kästle
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В Китае тысячи кур стали жертвами ДТП. Об этом 3 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Beijing Youth Daily.

По информации издания, инцидент произошел в городском округе Цзиньчэн китайской провинции Шаньси 2 августа. Грузовик, в котором находилось более 3 тыс. кур, перевернулся после отказа тормозов. Многие птицы погибли на месте, большое количество пострадало. Водитель машины остался цел.

Авария случилась рядом с пунктом взимания дорожного сбора. Его сотрудники помогли собрать мертвых птиц и отправили грузовик в автомастерскую.

30 июля сообщалось, что тысячи кур погибли на британской ферме из-за перегрева.

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