Три тысячи кур пострадали в китайском ДТП

В Китае тысячи кур стали жертвами ДТП. Об этом 3 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Beijing Youth Daily.

По информации издания, инцидент произошел в городском округе Цзиньчэн китайской провинции Шаньси 2 августа. Грузовик, в котором находилось более 3 тыс. кур, перевернулся после отказа тормозов. Многие птицы погибли на месте, большое количество пострадало. Водитель машины остался цел.

Авария случилась рядом с пунктом взимания дорожного сбора. Его сотрудники помогли собрать мертвых птиц и отправили грузовик в автомастерскую.

30 июля сообщалось, что тысячи кур погибли на британской ферме из-за перегрева.