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Финляндия извинилась перед Россией за нарушение территориальных границ

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Фото: commons.wikimedia.org
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Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля, вошедшего в территориальные воды РФ. Об этом 3 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военно-морские силы Финляндии.

Финляндия проинформировала Россию о том, что 1 августа финский военный корабль Hämeenmaa, выполнявший патрулирование, вошел в территориальные воды РФ примерно на 600 м, и выразила сожаление об ошибке. Об инциденте стало известно 3 августа, по информации ВМС, он произошел к западу от острова Гогланд.

Финские власти добавили, что, заметив нарушение, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил командованию о случившемся, а флот начал расследование по этому вопросу.

Начальник штаба ВМС Финляндии Туомас Тииликайнен сообщил журналистам, что ошибка корабля никак не связана с провокацией и злого умысла не несет.

4 июля министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что Россия не представляет для страны непосредственную военную угрозу. «Однако при развитии наших оборонных возможностей мы учитываем, что занимаем позицию на границе с военным союзом (НАТО. — Ред.) и соседствуем с крупной державой», — отметил он.

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