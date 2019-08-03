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Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Gustavo Valiente
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Введение США второго пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий посольства России в Великобритании.

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«Великобритания так и не представила результаты официального расследования в Солсбери. Оно держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ, что свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту» — сообщили российские дипломаты. В посольстве отметили, что до сих пор не получили ответа ни на одну из более чем 80 дипломатических нот, направленных в адрес МИД Великобритании, а также не были допущены к Сергею и Юлии Скрипалям.

В ведомстве подчеркнули, что США продолжает использовать инсценировку с отравлением Скрипалей для обострения отношений с Россией.

2 августа посольство также разместило комментарий по этому вопросу на своем сайте. В нем дипломаты заявили, что Вашингтон присвоил себе функцию суперполицейского или верховного арбитра, которому разрешено определять виновных и применять к ним санкции.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков со своей стороны сообщил, что введение второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей не стало неожиданным для Москвы.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Распоряжение предполагает, что госсекретарь и глава минфина США при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, должны предпринять ряд действий.

Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

3 августа Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей».

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