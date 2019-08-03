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Духовно-просветительский центр построят в Железноводске

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Духовно-просветительский центр появится на месте аварийной церкви в Железноводске Ставропольского края, сообщает городская администрация.

В городе-курорте демонтируют здание крестильного храма, который находится на территории Ольгинского храма. Из-за изменения подножия холма образовались трещины в фундаменте и стенах. Строительные работы начнутся в 2020 году, отмечает NewsTracker.

Ранее в Ставропольском крае во время строительных работ обнаружили многотонную каменную глыбу в форме сердца у подножия горы Бештау. Находка может стать новой достопримечательностью Железноводска.

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