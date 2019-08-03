Гагаринский район является самым густонаселенным в Севастополе

Управление федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю опубликовал численность населения на начало 2019 года.

«Всё население – 443 212 человек, в том числе: городское – 412 563 человек, сельское – 30 649 человек», – сообщает Крымстат.

За первое полугодие прирост населения Севастополя за счёт мигрантов составил 3 тыс. человек. Самым густонаселённым районом остаётся Гагаринский. Там проживает почти 156 тыс. человек. Следом идёт Ленинский – 117 тыс. человек. Нахимовский муниципальный округ – 101 тыс. человек, отмечает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате. Фактический показатель оказался меньше, чем запланированный в нацпроекте «Демография». Эксперты призывают использовать дополнительные инструменты и стимулировать граждан заводить детей.