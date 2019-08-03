Организаторы «Мисс Венесуэлы» сохранили в тайне параметры победительницы

Организаторы конкурса красоты «Мисс Венесуэла» не стали сообщать публике параметры девушки-победительницы. В этом году победу в одном из ведущих мировых конкурсов красоты одержала 19-летняя Талия Ольвино из штата Дельта-Амакуро.

На официальном сайте мероприятия назван только ее рост — 178 см.

Решение не раскрывать объемы фигуры участниц принято впервые за 67-летнюю историю конкурса. До этого объявление данных об объеме груди, талии и бедер участниц сопровождало дефиле в купальниках. В 2019 году организаторы провели дефиле, но сообщать параметры не стали.

Победительница конкурса родилась в семье выходца из Италии. Девушка занималась синхронных плаванием, была студенткой Университета Гуакары, расположенного в ее родном штате Карабобо. Она определяет себя как независимую, смелую и уверенную в себе женщину, которая любит спорт и увлечена постоянным обучением. Талия сменила прошлогоднюю победительницу Изабеллу Родригес, пишет издание Pageantcircle.

Второй победительницей конкурса избрана 20-летняя мисс Сулия Мелисса Хименес. В ноябре 2019 года Мелисса направится в Токио, где примет участие в конкурсе «Мисс Интернешнл 2019».

Талия Ольвино представит страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная», где представительницы этого латиноамериканского государства одерживали победу семь раз.

В июне бывшей участнице конкурса красоты «Мисс Вселенная» от Австралии Теган Мартин пограничники на Бали не позволили вылететь с острова из-за того, что небольшая часть страницы ее паспорта оказалась залита водой.