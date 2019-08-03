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В Пекине десятки людей госпитализированы после утечки хлора в бассейне

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Фото: Global Look Press/Mao Siqian
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Как минимум 38 человек попали в больницу после возможной утечки хлора в бассейне в районе Фаньшань китайской столицы. Об этом в субботу, 3 августа, сообщила газета China Daily.

Инцидент произошел накануне около 19:00 по местному времени (14:00 мск). У посетителей бассейна Ruilai, работающего в тестовом режиме, появились симптомы отравления хлором. С тошнотой и головокружением их доставили в медицинские учреждения.

После оказания первой медпомощи 23 пациентов отправили домой. Причины происшествия установит рабочая группа.

В конце июля посетители аквапарка в китайском городе Лунцзин (провинция Гирин) пострадали из-за искусственной волны. Травмы получили по меньшей мере 44 человека. У пострадавших диагностированы множественные ушибы.

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