В США сообщили детали новых антироссийских санкций

Госдепартамент США перечислил детали второго пакета антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей». Ограничения вступают сила 19 августа и будут действовать не менее года.

Финансовые детали второго пакета рестрикций

По данным американского внешнеполитического ведомства, в рамках второго раунда санкций Вашингтон будет противодействовать выдаче кредитов, а также оказания финансовой или технической помощи России со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Кроме того, введен запрет на участие американских банков в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и запрещается выдавать правительству России кредиты в иностранной валюте.

Экспортные ограничения

Второй пакет санкций предусматривает дополнительные экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утвержденного американским Министерством торговли. Речь идет о товарах, связанных с оружием массового уничтожения.

В отношении выдачи лицензий на экспорт этих материалов компаниями из России, принадлежащим или финансирующимся государством, будет действовать презумпция отказа, отмечается в заявлении госдепа. Однако действующих контрактов ограничение не коснется.

«Эти меры могут сократить доступ России к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США», — полагают в ведомстве.

Действие санкций продлится год

Новые антироссийские ограничения вступят в силу через 15 дней после того, как о них уведомят конгресс, — то есть, 19 августа, пишет «Газета.ру». Их отменят в случае, если Москва продемонстрирует международным инспекторам «гарантии неприменения химического оружия» и возмещение «жертвам нападения в Солсбери».

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Введение второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей не стало неожиданным для Москвы, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.