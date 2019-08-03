Постойнска Яма
Одной из целей нашего путешествия стала Постойнска Яма, система карстовых пещер протяженностью более 20 км. Она была впервые описана еще в XVII веке, а в XIX-м открыта для посещения. Теперь в ней есть электрическое освещение...
... и даже маленькая железная дорога, которая возит туристов. Сейчас для них открыто более 5 км пещеры
Пещера была образована рекой Пивка
Позже просачивающаяся через породу вода образовала галерею скульптур...
... одна другой необычнее
В пещере круглый год держится температура плюс 10 градусов и даже есть своя странная фауна
Например, здесь живет слепая амфибия длиной 30 см, прозванная «человеческой рыбкой». Когда-то ее считали детенышем дракона, а встречу с ней — дурным предзнаменованием