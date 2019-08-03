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Постойнска Яма

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Постойнска Яма
Фото: Кирилл Кейлин

Одной из целей нашего путешествия стала Постойнска Яма, система карстовых пещер протяженностью более 20 км. Она была впервые описана еще в XVII веке, а в XIX-м открыта для посещения. Теперь в ней есть электрическое освещение...

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Постойнска Яма
Фото: Кирилл Кейлин

... и даже маленькая железная дорога, которая возит туристов. Сейчас для них открыто более 5 км пещеры

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Пещера была образована рекой Пивка
Фото: Кирилл Кейлин

Пещера была образована рекой Пивка

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Позже просачивающаяся через породу вода образовала галерею скульптур...
Фото: Кирилл Кейлин

Позже просачивающаяся через породу вода образовала галерею скульптур...

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Постойнска Яма
Фото: Кирилл Кейлин

... одна другой необычнее

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В пещере круглый год держится температура плюс 10 градусов и даже есть своя странная фауна
Фото: Кирилл Кейлин

В пещере круглый год держится температура плюс 10 градусов и даже есть своя странная фауна

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человеческая рыбка
Фото: Postojnska-jama.eu

Например, здесь живет слепая амфибия длиной 30 см, прозванная «человеческой рыбкой». Когда-то ее считали детенышем дракона, а встречу с ней — дурным предзнаменованием

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