Прямой эфир

Названы регионы с наибольшем числом больных туберкулезом россиян

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше всего россиян с активной формой туберкулеза проживают на Чукотке. В этом регионе на 100 тыс. населения приходится 526,9 пациентов. Такие данные следуют из статистики министерства здравоохранения России за 2018 год, опубликованной 31 июля.

Одиноким предоставляется: 70% хосписов заняты непрофильными пациентами
Реальная доступность паллиативной помощи в стране колеблется от 7% до 36%

Как отмечается на сайте Минздрава, высокий показатель сохраняется в Республике Тыва и Приморье, где на 100 тыс. проживающих человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно.

Наименьшее число заболевших туберкулезом зафиксировано в Ненецом автономном округе (20,5 больных на 100 тыс. населения), Белгородской области — 19,8 и Архангельской области — 17,1 человек, отмечает «Газета.ру».

В то же время, по данным ведомства, смертность населения от туберкулеза с 1995 года снизилась в 2,5 раза. Так, в 1995-м от этого заболевания умерли 22715 человек, а в 2018-м — 8617.

2 августа Минздрав сообщил о снижении в России числа больных, страдающих психическими и поведенческими расстройствами, возникшими после употребления психоактивных веществ. В стране снижается число случаев психозов, связанных с употреблением как алкоголя, так и наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав подсчитал количество посещений россиянами медучреждений
Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017