Названы регионы с наибольшем числом больных туберкулезом россиян

Больше всего россиян с активной формой туберкулеза проживают на Чукотке. В этом регионе на 100 тыс. населения приходится 526,9 пациентов. Такие данные следуют из статистики министерства здравоохранения России за 2018 год, опубликованной 31 июля.

Как отмечается на сайте Минздрава, высокий показатель сохраняется в Республике Тыва и Приморье, где на 100 тыс. проживающих человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно.

Наименьшее число заболевших туберкулезом зафиксировано в Ненецом автономном округе (20,5 больных на 100 тыс. населения), Белгородской области — 19,8 и Архангельской области — 17,1 человек, отмечает «Газета.ру».

В то же время, по данным ведомства, смертность населения от туберкулеза с 1995 года снизилась в 2,5 раза. Так, в 1995-м от этого заболевания умерли 22715 человек, а в 2018-м — 8617.

2 августа Минздрав сообщил о снижении в России числа больных, страдающих психическими и поведенческими расстройствами, возникшими после употребления психоактивных веществ. В стране снижается число случаев психозов, связанных с употреблением как алкоголя, так и наркотиков.