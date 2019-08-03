Названы вероятные причины пожара в центре Москвы

Крупный пожар в промышленном здании в центре Москвы мог возникнуть из-за короткого замыкания в старой проводке, а также вследствие противоправных действий третьих лиц. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Пожар на Дубининской улице начался утром в субботу, 3 августа. По последним данным, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, сообщается об обрушении конструкций. В связи с этим все пожарные были выведены из здания, они борются с огнем по периметру, а также пытаются не допустить распространения пламени на стоящую рядом заправку.

Известно, что при тушении пострадал один сотрудник МЧС. В ведомстве заявили, что он оступился и повредил ногу, однако источники РЕН ТВ утверждают, что он получил закрытый перелом позвоночника.

К тушению привлечены 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета. Пожару присвоен второй номер сложности.