Трамп заявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил об исчезновении преграды для установления хороших отношений с Россией. Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома в пятницу, 2 августа.

По его словам, раньше установить дружественные отношения было тяжело в свете расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы в 2016 году, в котором обвинялась Россия. Однако теперь это препятствие «мертво», цитирует главу Белого дома «Федеральное агентство новостей».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.