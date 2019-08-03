На Украине допросили получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допросили жителей Донбасса, которые обратились за получением российских паспортов. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

По его словам, гражданство России получили более 13 тыс. человек, при этом большую их часть удалось идентифицировать. Во время их визита «за пенсией или другими своими потребностями» на подконтрольную Украине территорию они были допрошены.

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе проживающие на подконтрольных Киеву территориях.

С апреля стать гражданином России могут жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), где к июлю заявки подали около 30 тыс. жителей, а порядка 7 тыс. уже имели паспорт РФ на руках.

Как подчеркивал российский лидер, данное решение имеет чисто гуманитарный характер. В МИД РФ поясняли, что жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при его наличии.

В конце июля в Киеве пригрозили введением национальных санкций за паспортизацию жителей республик. В Москве также пообещали принять меры в этом случае.