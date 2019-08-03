Прямой эфир

Журналист из Швейцарии объяснил невозможность передачи Крыма Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швейцарский писатель и журналист Кристиан Мюллер посетил Крым и пообщался с жителями, после чего объяснил, почему республика никогда не станет украинской. Статья была опубликована в интернет-издании Infosperber.

Мюллер пообщался с жителями Севастополя и убедился в правильности своей точки зрения, выслушав их отношение к воссоединению с Россией. Во время референдума в 2014 году жители слышали угрозы не только от киевских властей, но и от нацформирований. Многие граждане в случае вмешательства Украины были готовы взяться за оружие.

Секреты Крыма: число иностранных компаний в регионе выросло на 39%
Несмотря на санкции, на полуострове действуют фирмы с Украины, Кипра, из Германии, США и Великобритании

Писатель отмечает, что крымчане даже осматривали подземные сооружения времен Великой Отечественной войны, чтобы понять, можно ли их будет использовать снова в борьбе против украинских формирований.

По мнению Мюллера, Крым не намерен отступать под натиском Киева, ведь его жители на протяжении истории неоднократно доказывали готовность защищать свои интересы до победного конца. Именно поэтому полуостров добровольно никогда не вернется в состав Украины.

В конце июня американский журналист Джефф Опдайк опубликовал заметку о своей поездке в Крым. Автор рекомендует путешественникам посетить дворцы, виноградники, бухты, леса и водопады, горы и каньоны. Опдайк упомянул, что за посещение Крыма могут последовать санкции со стороны Украины, но это, по его мнению, не повод отказываться от визита.

В начале июля Опдайк заявил, что разочарован реакцией на материал. По его словам, он восхищен красотой этого места, которое выглядит «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии», и считает, что путешествия должны быть выше политики, но его посыл не поняли.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму сообщили о значительном росте потока туристов с Украины
Польская журналистка оценила стоимость отдыха в Крыму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017