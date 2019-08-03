Швейцарский писатель и журналист Кристиан Мюллер посетил Крым и пообщался с жителями, после чего объяснил, почему республика никогда не станет украинской. Статья была опубликована в интернет-издании Infosperber.

Мюллер пообщался с жителями Севастополя и убедился в правильности своей точки зрения, выслушав их отношение к воссоединению с Россией. Во время референдума в 2014 году жители слышали угрозы не только от киевских властей, но и от нацформирований. Многие граждане в случае вмешательства Украины были готовы взяться за оружие.

Писатель отмечает, что крымчане даже осматривали подземные сооружения времен Великой Отечественной войны, чтобы понять, можно ли их будет использовать снова в борьбе против украинских формирований.

По мнению Мюллера, Крым не намерен отступать под натиском Киева, ведь его жители на протяжении истории неоднократно доказывали готовность защищать свои интересы до победного конца. Именно поэтому полуостров добровольно никогда не вернется в состав Украины.

В конце июня американский журналист Джефф Опдайк опубликовал заметку о своей поездке в Крым. Автор рекомендует путешественникам посетить дворцы, виноградники, бухты, леса и водопады, горы и каньоны. Опдайк упомянул, что за посещение Крыма могут последовать санкции со стороны Украины, но это, по его мнению, не повод отказываться от визита.

В начале июля Опдайк заявил, что разочарован реакцией на материал. По его словам, он восхищен красотой этого места, которое выглядит «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии», и считает, что путешествия должны быть выше политики, но его посыл не поняли.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.