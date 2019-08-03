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Испытания бронеавтомобиля «Атлет» нового поколения начались в России

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Предварительные испытания бронеавтомобилей «Атлет», которые придут на смену машинам семейства «Тигр», начались в России.

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Об этом «РИА Новости» заявил гендиректор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.

В испытаниях участвуют образцы АСН (автомобиль специального назначения) и АМН-2 (автомобиль многоцелевого назначения в пятидверной модификации).

Машинам предстоит преодолеть тысячи километров бездорожья, магистральных и специальных трасс, пересеченной местности, в том числе и с прицепом массой 2,5 тонны.

Кроме того, испытание техники пройдет в условиях низких и высоких температур. Также машины проверят на бродоходимость, обстрел и подрыв.

«Атлет» имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для перевозки личного состава, военных грузов, буксирования прицепов и монтажа вооружения.

Его грузоподъемность увеличена до 1600 кг, а противоминная стойкость повышена до 2 кг в тротиловом эквиваленте. Дизельный двигатель развивает мощность до 240 л. с.

2 августа стало известно, что бронеавтомобиль «Тайфун» К4386, разработанный специально для Воздушно-десантных войск (ВДВ), начнет поступать на вооружение в 2020 году.

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