В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге столкнулись два большегруза. Как сообщают очевидцы, самосвал на съезде развернуло. Водитель попытался предупредить других участников дорожного движения о неисправности, подавая световые сигналы. Следовавшие по встречной полосе машины успели объехать, а вот другому грузовику этого сделать не удалось.

Возможно водитель просто не успел среагировать. В результате столкновения двух большегрузов, один из водителей получил тяжелые травмы. На место вызвали реанимобиль. Мужчину госпитализировали. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.