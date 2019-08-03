В Сирии боевики нарушили режим прекращения огня, вступивший в силу 2 августа. Погиб один мирный житель, трое ранены. Под обстрел попал населенный пункт Кардаха провинции Латакия. Это родное село Башара Асада. Террористы воспользовались реактивной системой залпового огня, установленной в зоне деэскалации в Идлибе. Всего Минобороны страны зафиксировало 12 разрывов.