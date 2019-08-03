Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ

Страны Евросоюза выдвинули единым кандидатом на пост нового главы Международного валютного фонда (МВФ) исполнительного директора Всемирного банка Кристалину Георгиеву. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он поздравил Георгиеву с выдвижением и отметил, что у нее есть все необходимые качества для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ.

На последнем этапе голосования выбор стоял между Георгиевой и бывшим министром финансов Нидерландов Йеруном Дейсселблумом. Последний также поздравил директора Всемирного банка с победой и пожелал ей огромных успехов.

26 июля исполнительный совет МВФ объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации. Кандидат на этот пост займет место Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Саммит ЕС выдвинул ее кандидатуру на эту должность 2 июля.