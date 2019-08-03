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Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Страны Евросоюза выдвинули единым кандидатом на пост нового главы Международного валютного фонда (МВФ) исполнительного директора Всемирного банка Кристалину Георгиеву. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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Он поздравил Георгиеву с выдвижением и отметил, что у нее есть все необходимые качества для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ.

На последнем этапе голосования выбор стоял между Георгиевой и бывшим министром финансов Нидерландов Йеруном Дейсселблумом. Последний также поздравил директора Всемирного банка с победой и пожелал ей огромных успехов.

26 июля исполнительный совет МВФ объявил о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации. Кандидат на этот пост займет место Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Саммит ЕС выдвинул ее кандидатуру на эту должность 2 июля.

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