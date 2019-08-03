Путин продлил «дачную амнистию» до 2021 года

Российский президент Владимир Путин в пятницу подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, до указанной даты права на дома на садовых участках можно будет оформить в упрощенном виде. Как предполагается, закон будет стимулировать вовлечение жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.

Закон также вводит бессрочную норму о возможности установления российскими регионами предельных максимальных цен для кадастровых работ. Кроме того, продлевается срок льготного бесплатного предоставления членам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования.

Документ также решает вопросы оформления земельных участков под многоквартирными домами, передает ТАСС.

Так называемая «дачная амнистия» действовала на протяжении 13 лет — с 1 сентября 2006 года до 1 марта текущего года. В соответствии с ней предполагается упрощенный порядок регистрации домов на землях садоводств: при наличии права на земельный участок нужен только технический план.

Ранее в этот же день Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточает требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям.