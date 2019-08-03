Полиция изучает материалы с регистратора после аварии под Ставрополем

Полиция изучает материалы с видеорегистратора после столкновения автобуса и грузовика в Апанасенковском районе. По уточненным данным, в аварии виноват большегруз, он мог выехать на встречную полосу, водитель автобуса пытался избежать столкновения, но не успел.

От удара пассажирский автобус с 23 пассажирами опрокинулся. В аварии погибли пять человек, еще 18 получили травмы, 14 пострадавших доставили в больницу, трое из них в реанимации. Среди госпитализированных четверо детей, но серьезных травм у них нет. По факту столкновения проводят проверку СК и прокуратура.

Помощь раненым и расследование причин аварии взял под личный контроль губернатор края Владимир Владимиров. По поручению главы региона на место выехали краевые министры здравоохранения и дорожного хозяйства и транспорта.