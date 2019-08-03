Когда в холодильнике давно мышь повесилась. Жители российских городов-миллионников стали чаще завтракать вне дома. Желающих подкрепиться в кафе стало на 13% больше, чем в 2017-2018 годах. Стремительнее всего изменилась культура еды в Москве. 16% жителей столицы предпочитают фастфуд домашней яичнице. В Санкт-Петербурге более консервативны, в кофейне завтракают лишь 4%.