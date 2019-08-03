Прямой эфир

Жители российских городов-миллионников стали чаще завтракать вне дома

0
Выделить главное
вкл
выкл

Когда в холодильнике давно мышь повесилась. Жители российских городов-миллионников стали чаще завтракать вне дома. Желающих подкрепиться в кафе стало на 13% больше, чем в 2017-2018 годах. Стремительнее всего изменилась культура еды в Москве. 16% жителей столицы предпочитают фастфуд домашней яичнице. В Санкт-Петербурге более консервативны, в кофейне завтракают лишь 4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую
Ученые нашли оптимальную формулу похудения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017