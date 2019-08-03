Феминистки в обмороке: идеалы «сильной и независимой» под угрозой. В соцсетях набирают популярность курсы содержанок. И речь не только о дорогих ресторанах, брендовых сумках и бриллиантах. Бывалые научат, как выпросить на бензин и забить холодильник за счет незнакомца.

Елену Филитович слово «содержанка» не устраивает. Девушка называет себя тренером позитивной психологии или даже музой. Причем выбирать объект на дорогом авто и в костюме вовсе не обязательно.

Елена дежурит на заправках по несколько часов, свои вылазки называет практиками. На курсах учит тому же, говорит, что помогает девушкам избавиться от ненавистной работы. Но после таких «уроков» почему-то начинаешь любить свой офис чуточку больше.