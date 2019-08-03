Корабль у пирса, якорь брошен, швартовы приняты. Впервые за четыре года в порту Мурманска причалил легендарный барк «Седов». На борту — 111 курсантов из морских вузов Мурманска, Архангельска, Астрахани, Калининграда и Санкт-Петербурга. У корабля длинная и богатая история, его построили еще в 1921 году в немецком Киле. Водоизмещение — 7320 т, скорость хода — до 18 узлов.

Наша страна получила парусник в 1945 году в качестве репарации. В первое плавание под советским флагом судно вышло в 1952 году. Сегодня «Седов» — крупнейший в мире учебный парусник. Несмотря на почтенный возраст, судно по-прежнему участвует в регатах. В 2015 году корабль поменял порт приписки с Мурманска на Калининград.

В течение четырех дней можно подняться на борт парусного судна: 2, 3 и 4 августа с 11 до 19 и 5 августа с 10 до 16. Для прохода необходимо иметь паспорт. Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. С вещами могут не пустить.