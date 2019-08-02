Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях с армией Израиля в Газе

Сорок девять палестинцев пострадали в столкновениях с армией Израиля в секторе Газа в пятницу, 2 августа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя минздрава анклава Ашрафа аль-Кидра.

По его словам, инцидент произошел на восточных границах сектора Газа. Из 49 пострадавших 24 человека были ранены боевыми пулями.

«Палестинский журналист был ранен в ногу во время его работы в городе Газа», — добавил аль-Кидра.

В конце июня США обнародовали экономическую часть плана по развитию Палестины под названием «От мира к процветанию», который предполагает снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему хранит в тайне политическую составляющую плана.

Согласно документу, план представляет собой «самое амбициозное и всеобъемлющее» на сегодня международное усилие ради палестинского народа. Все инициативы поддержат определенные столпы палестинского общества, в том числе власть, экономику и народ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «открыто и честно» рассмотреть американскую «сделку века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта, а вот Палестина отверглапридуманный США план.

Обострение отношений Палестины и Израиля произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.