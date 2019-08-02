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Из-за инцидента приостановлена работа линии Jubilee лондонского метро

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Фото: Global Look Press/John Edward Linden
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Неустановленный пока инцидент произошел на станции «Ватерлоо» лондонского метро, в результате чего было приостановлено движение поездов по линии Jubilee. Об этом сообщила в пятницу вечером британская полиция на транспорте на своей странице в Twitter.

«Сейчас вся линия не обслуживается. Мы расследуем инцидент на «Ватерлоо», — предупредили 2 августа силовики, отметив, что на станции после нескольких хлопков прошла эвакуация. Пассажирам предложено воспользоваться услугами наземного транспорта.

Спустя некоторое время полиция отметила, что работа станции «Ватерлоо» возобновлена. Предполагается, что причиной хлопков стала эксплуатация поезда.

Издание Mirror приводит свидетельства пассажиров, бежавших со станции, люди плакали, очевидцы рассказали, что слышали звуки, похожие на выстрелы.

19 декабря вооруженный мачете мужчина напал на людей в госпитале на улице Святого Стефана в Лондоне. Об этом сообщила полиция района Тауэр-Хэмлетс.

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