Из-за инцидента приостановлена работа линии Jubilee лондонского метро

Неустановленный пока инцидент произошел на станции «Ватерлоо» лондонского метро, в результате чего было приостановлено движение поездов по линии Jubilee. Об этом сообщила в пятницу вечером британская полиция на транспорте на своей странице в Twitter.

«Сейчас вся линия не обслуживается. Мы расследуем инцидент на «Ватерлоо», — предупредили 2 августа силовики, отметив, что на станции после нескольких хлопков прошла эвакуация. Пассажирам предложено воспользоваться услугами наземного транспорта.

Спустя некоторое время полиция отметила, что работа станции «Ватерлоо» возобновлена. Предполагается, что причиной хлопков стала эксплуатация поезда.

We’re at Waterloo station after reports of loud bangs on board a Jubilee Line train. Officers swept the train and tracks h/e nothing suspicious was found. The station was evacuated but has since reopened.



The bangs are believed to have been an operational issue with the train. — British Transport Police (@BTP) August 2, 2019

Издание Mirror приводит свидетельства пассажиров, бежавших со станции, люди плакали, очевидцы рассказали, что слышали звуки, похожие на выстрелы.

19 декабря вооруженный мачете мужчина напал на людей в госпитале на улице Святого Стефана в Лондоне. Об этом сообщила полиция района Тауэр-Хэмлетс.