Медведев высказался насчет протеста Токио из-за визита на Курилы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на протесты Японии в связи с его визитом и визитами российских чиновников на Курильские острова. Как сообщает в пятницу, 2 августа, «РИА Новости», глава правительства подчеркнул, что соответствующие заявления Токио не вызывают беспокойства.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — сказал премьер-министр, прибыв на остров Итуруп.

Медведев напомнил, что российские госслужащие имеют полное право посещать любые регионы своей страны, не советуясь с другими государствами.

Ранее в пятницу МИД Японии прокомментировал сообщение о поездке Медведева на Курилы. В Токио выразили сожаление в связи с этим визитом, отметив, он «идет вразрез с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий» и «ранит сердца японских граждан».

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряда территорий Малой Курильской гряды. По окончании войны эти острова были включены в состав СССР, однако Токио считает их своими.

В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.