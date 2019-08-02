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Посольство США предупредило об опасностях поездок на Украину

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Фото: Depositphotos
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Посольство США в пятницу, 2 августа опубликовало предупреждение для граждан Соединенных Штатов об опасности пребывания на территории Украины в связи с активностью боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ. — Ред.).

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«ИГ и другие экстремистские группы, как правило, используют периоды праздников для продвижения своей повестки и проведения атак. <…> В августе состоится исламский праздник Курбан-байрам (11–12 августа) и День независимости Украины (24 августа)», — сказано на сайте дипмиссии.

В посольстве граждан США призвали быть бдительными и избегать мест массового скопления людей и общественных мероприятий, находясь на Украине в течение месяца.

24 августа, в День независимости Украины, в Киеве обычно проводится военный парад. Однако 9 июля украинский лидер Владимир Зеленский объявил об отмене мероприятия, назвав его «помпезным и точно недешевым» и предложив перечислить деньги, выделенные на его проведение, военным в качестве премий.

При этом Зеленский пообещал, что День независимости страна будет праздновать, но в новом формате.

Решением президента остались недовольны многие украинские политики, а жители страны запустили в интернете петицию с требованием провести парад.

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