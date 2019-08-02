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В Сыктывкаре объявили о закрытии пляжного сезона

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В Сыктывкаре (Республика Коми) на следующей неделе закроют пляжный сезон. Дежурство спасателей на водных объектах прекратится с 5 августа.

Как сообщили ИА «Комиинформ» в пресс-службе мэрии города, такое решение связано с понижением температуры воды в реке Сысола и наружного воздуха. В мэрии отмечают, что с 5 августа посетители пляжа сами несут ответственность за свои жизнь и здоровье.

В этом году пляж практически не использовался из-за холодного и дождливого лета.

31 июля сообщалось о том, что в Сыктывкаре был зарегистрирован температурный рекорд. Ночью температура воздуха опустилась до +3 градусов.

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