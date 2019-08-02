Воровка под видом арабской принцессы обокрала ювелирный магазин в Париже

В Париже женщина, выдававшая себя за арабскую принцессу, обокрала ювелирный магазин, подменив украшения шоколадными конфетами. Сумма ущерба оценивается в €1,6 млн.

Инцидент произошел вечером 1 августа. Женщина пришла в магазин, расположенный в центре города, недалеко от сада Тюильри. Она около часа рассматривала украшения, отложила несколько и пообещала оплатить их банковским переводом на следующий день, передает телеканал LCI.

По словам продавцов магазина, не получив обещанную сумму, они открыли шкатулки и обнаружили там вместо драгоценностей конфеты. По информации следователей, это были не конфеты, а бульонные кубики.

В июле из номера московской гостиницы на улице Балчуг похитили драгоценности на 800 тыс. рублей. По словам потерпевшей, вор попал в номер с помощью магнитного ключа.