День вологодского кружева решили отмечать 14 мая

Дату празднования Дня вологодского кружева, 14 мая, выбрали участники онлайн-голосования. Большинство из них (44,4%) поддержали вариант с днем рождения Анфии Брянцевой.

В начале XX века она разработала основы вилюшечного плавного напевного узора и обучила свою дочь Соню, передает ИА FlashNord. «Обучали не просто кружевоплетению, а именно своей вологодской манере, которая и превратила Вологодчину в один из самых знаменитых и самобытных центров не только российского, но и мирового кружевоплетения», — отметили организаторы опроса. Теперь очередь за областными депутатами, которые должны утвердить новую дату.

Ознакомиться с экземплярами вологодского кружева можно в Вологодском музее-заповеднике, Вологодском музее кружева, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, а также в музее кружевной фирмы «Снежинка».