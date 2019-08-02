Прямой эфир

День вологодского кружева решили отмечать 14 мая

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дату празднования Дня вологодского кружева, 14 мая, выбрали участники онлайн-голосования. Большинство из них (44,4%) поддержали вариант с днем рождения Анфии Брянцевой.

В начале XX века она разработала основы вилюшечного плавного напевного узора и обучила свою дочь Соню, передает ИА FlashNord. «Обучали не просто кружевоплетению, а именно своей вологодской манере, которая и превратила Вологодчину в один из самых знаменитых и самобытных центров не только российского, но и мирового кружевоплетения», — отметили организаторы опроса. Теперь очередь за областными депутатами, которые должны утвердить новую дату.

Ознакомиться с экземплярами вологодского кружева можно в Вологодском музее-заповеднике, Вологодском музее кружева, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, а также в музее кружевной фирмы «Снежинка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокатиться до каталей: в поисках секретов Русского Севера
Что можно обнаружить на дорогах Ярославля и Вологодчины
Пост принят: чем обедали на Руси в ожидании Пасхи
Патриаршие повара отличались особой изобретательностью

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017