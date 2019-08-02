Прямой эфир

Снято оцепление на вокзале Франкфурта-на-Майне

0
Фото: Global Look Press/dpa/Arne Dedert
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение поездов на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне возобновлено после полицейской операции. Оцепление на вокзале Франкфурта снято, движение поездов возобновлено, сообщил концерн Deutsche Bahn — железнодорожный оператор ФРГ

Ранее в пятницу, 2 августа, полиция перекрыла территорию около вокзала, где проводилась спецоперация.

«Оцепление главного вокзала Франкфурта снято, движение поездов возобновлено», — говорится на странице в Twitter компании. Возможны задержки и изменения в расписании, отмечается в сообщении.

Ранее несколько человек пробрались к ячейкам банка на вокзале, после чего сработала сигнализация. Злоумышленники пытались скрыться, но полицейские открыли огонь. Провоохранители задержали троих подозреваемых.

В январе в Германии эвакуировали около 500 человек из поезда после сообщения о заложенной взрывчатке. Пятый и шестой пути Южного вокзала во Франкфурте-на-Майне были заблокированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франкфурте-на-Майне проведут эвакуацию из-за старой бомбы
Работа вокзала в Германии восстановлена после сообщений о бомбе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017