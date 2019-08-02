Снято оцепление на вокзале Франкфурта-на-Майне

Движение поездов на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне возобновлено после полицейской операции. Оцепление на вокзале Франкфурта снято, движение поездов возобновлено, сообщил концерн Deutsche Bahn — железнодорожный оператор ФРГ

Ранее в пятницу, 2 августа, полиция перекрыла территорию около вокзала, где проводилась спецоперация.

«Оцепление главного вокзала Франкфурта снято, движение поездов возобновлено», — говорится на странице в Twitter компании. Возможны задержки и изменения в расписании, отмечается в сообщении.

Ранее несколько человек пробрались к ячейкам банка на вокзале, после чего сработала сигнализация. Злоумышленники пытались скрыться, но полицейские открыли огонь. Провоохранители задержали троих подозреваемых.

В январе в Германии эвакуировали около 500 человек из поезда после сообщения о заложенной взрывчатке. Пятый и шестой пути Южного вокзала во Франкфурте-на-Майне были заблокированы.