В администрации США сообщили о введении новых санкций против России

Вашингтон ввел второй пакет санкций против России. Соответствующий указ, опубликованный на сайте Белого дома, 1 августа подписал президент США Дональд Трамп.

Введение ограничений связано с предполагаемым использованием Москвой химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как пояснил изданию Bloomberg источник в администрации президента США, Москва не выполнила требование Вашингтона ­— не предоставила гарантии неприменения химического и биологического оружия. Такое требование Соединенные Штаты выдвинули в 2018 году, когда принимали первый пакет санкций.

Новые ограничения запрещают американским банкам предоставлять российскому правительству какие-либо кредиты, кроме займов на закупки продовольствия. Кроме того, они запрещают международным институтам оказывать финансовую или техническую помощь Москве.

Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

30 июля двое конгрессменов США, республиканец Майкл МакКол и демократ Элиот Лэнс Энгель, обратились к Трампу с призывом ввести второй пакет санкций против России в рамках «дела Скрипалей».