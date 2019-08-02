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В Петербурге зафиксировали увеличение турпотока

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В Санкт-Петербурге зафиксировали увеличение числа туристов за последние шесть месяцев. Об этом 2 августа сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на данные консалтинговой компании Colliers International.

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Уточняется, что за последние шесть месяцев 2019 года число посетителей гостиниц и отелей Петербурга увеличилось на 5% и составило 69%. По данным источников, причиной, по которой туристы не приехали в город в прошлом году, но приехали в этом, — чемпионат мира по футболу 2018 года. Специалисты убеждены, что имело место явление отложенного спроса, когда люди хотят посетить город, но откладывают поездку из-за проведения мероприятия мирового масштаба.

Увеличение количества гостей Санкт-Петербурга подтверждает и статистика аэропорта Пулково, где пассажиропоток за первые шесть месяцев 2019 года составил свыше 8,7 млн человек. Это на 10,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к приему иностранных туристов.

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