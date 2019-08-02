Бурлаки будут соревноваться на Волге в рамках фестиваля в Свияжске

Соревнования бурлацких артелей пройдут 3–4 августа в Татарстане в рамках первого фестиваля судостроения «Народная лодка» в Свияжске. «Это волжский пауэрлифтинг — силовое состязание в нескольких дисциплинах: перетаскивание груза с помощью лямки, подъем груза по наклонной поверхности и небольшая гребная гонка», — сказал гендиректор архитектурной мастерской «Старая Казань» Павел Тиняев.

В программу фестиваля вошли парад судов, гонка гребных судов на приз Старой Волги, соревнования бурлацких артелей на приз острова Свияжск, отмечает ИА «Татар-информ». Группа инициаторов надеется, что фестиваль послужит толчком к возрождению деревянного лодкостроения в Татарстане.

В Самарской области 29 и 30 июня прошел эко-арт-фестиваль «Чистый Репин». Площадкой для мероприятий стало село Ширяево на правом берегу Волги в широкой долине у Жигулевских гор, где художник Илья Репин собирал материал для картины «Бурлаки на Волге».