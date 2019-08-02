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Зоопарк в Карелии выплатит компенсацию за нападение енота на женщину

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В контактном зоопарке в Петрозаводске женщина пострадала в результате нападения енота. Суд постановил взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда.

Согласно данным иска, енот забрался на спину женщины, когда она посещала зоопарк. Животное поцарапало лицо горожанки. Лечение пострадавшей продолжалось около двух месяцев, пишет ИА «Карелinform».

В прокуратуре уточнили, что женщина обращалась с досудебной претензией к владельцам зоопарка, однако ответа не получила. Суд постановил взыскать с зоопарка в пользу потерпевшей 60 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также судебный штраф 30 тыс. рублей.

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